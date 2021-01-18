 السيطرة على حريق شقة سكنية اندلع بسبب دفاية بالمرج - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق شقة سكنية اندلع بسبب دفاية بالمرج

محمد أبوعوف
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 3:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 3:33 ص

سيطرت قوات الحماية المدينة بالقاهرة، على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، بسبب دفاية كهربائية، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

ودلت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا شب في الدفاية الكهربائية، تسبب في نشوب الحريق والذي أسفر عن إتلاف كل الشقة وإصابة أحد أفرادها دون وفيات.

وتلقت النجدة بلاغًا يفيد باشتعال شقة سكنية بمنطقة المرج ليتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصاب وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة علي الحريق وفرض كردون أمنى لمنع امتداد الحريق للشقق المجاورة.

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