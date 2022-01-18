حلف الناتو يقترح سلسلة من الاجتماعات مع روسيا وسط أزمة أوكرانيا

اقترح حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إجراء جولة جديدة من المحادثات مع روسيا على خلفية الأزمة على الحدود مع أوكرانيا.



وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في برلين، إنه تم إرسال دعوة لإجراء "مجموعة من اجتماعات" مجلس الناتو- روسيا.



وذكر ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء أن: "حلفاء الناتو مستعدون للاجتماع مجددا؛ بهدف تقديم مقترحات ملموسة وتقديم مقترحات مكتوبة، والسعى إلى تحقيق نتائج بناءة".



وأضاف أن المحادثات المستقبلية قد تواجه مجموعة كبيرة من المسائل من بينها "كيفية تقوية خطوط التواصل العسكري والمدني... وكيفية تقليل المخاطر وتعزيز الشفافية إزاء الأنشطة العسكرية، وكيفية تقليل المخاطر الفضائية وعبر الإنترنت".



ووفقا لمصادر بحلف الناتو يقترح ستولتنبرج سلسلة من ثلاثة اجتماعات لها موضوعات تركيز مختلفة. وسيتم تحديد تواريخ بعينها بمجرد موافقة موسكو.



وذكر ستولتنبرج "إن خطر الصراع حقيقي... حلفاء الناتو يدعون روسيا إلى خفض التصعيد".