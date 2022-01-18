العراق: سنتسلم من واشنطن قطعتين أثريتين ‏تعودان إلى أكثر من 4000 سنة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4000 سنة.

وقال الصحاف -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "واشنطن ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان إلى أكثر من 4000 سنة، وهما لوح مسماري يعود إلى مدينة أور، والثاني جزء من منشور مسماري يعود إلى مدينة بابل القديمة، ولا توجد سوى قطعتين منه في العالم".

وأضاف أن "هذا الإنجاز قد تحقق في وضع اليد على القطع ومصادرتها من قبل السلطات الأمريكية، ضمن الجهود التي تبذل لملاحقة الإتجار غير المشروع بالآثار العراقية، ومن خلال تتبع المعلومات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية، والعمل على إرجاعها إلى موطنها الأصلي من خلال السلطات العراقية"، مشيرا إلى أنه "ستجري مراسم التسليم في مبنى القنصلية العامة لجمهورية العراق في لوس أنجلوس يوم الخميس المقبل خلال احتفال رسمي".

وتعرضت المواقع الأثرية في عموم العراق إلى تدمير وسرقة وإهمال كبير، خلال الحروب، التي مرت بالبلاد خلال السنوات الماضية، خاصة في عام 2003.