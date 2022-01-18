قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «حكم إزالة الشعر حول الحاجب يتعلق لو كان هناك شعر زائد عن صلب الحاجب ومشوه للشكل فيجوز إزالته».

وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» ردًا على سؤال «هل إزالة الشعر حول الحاجب للبنات حرام؟»: «ولا يكون في ذلك حرمة».

وأكد، «أن النمص الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فسره فقهاء المالكية بإزالة الحاجبين تمامًا وهو المحرم، أما إزالة الزائد فليس حرامًا».