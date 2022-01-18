المغرب: متحور أوميكرون يمثل 95% من إصابات كورونا بالمملكة

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الثلاثاء، أن حالات المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» تمثل 95% من الإصابات، فيما لا تتعدى 5% بالنسبة لمتحور «دلتا» على المستوى الوطني، محذرة في الوقت ذاته من الاستهانة في التعامل مع تلك الموجة الوبائية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الثلاثاء، قال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 17 يناير 2022، إن المغرب يعيش، ومنذ خمسة أسابيع، الموجة الوبائية الثالثة من الانتشار الواسع لفيروس «كوفيد-19».

وأوضح أن نسبة الحالات تواصل الارتفاع، إذ سجلت في الأسبوع الأخير 46569 حالة (زائد 33 بالمائة)، ملاحظا أن سرعة الارتفاع لم تعد بالوتيرة ذاتها، بعد أن بلغت نسبة الارتفاع خلال الأسابيع الأولى من هذه الموجة أكثر من 150 بالمائة، غير أن ذلك لا يعني انخفاض عدد الحالات.

أما فيما يتعلق بمستوى التطور الأسبوعي لمعدل الحالات الجديدة الوافدة على أقسام الإنعاش والعناية المركزة، فقد بدأ يرتفع بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، حيث تم تسجيل 42 حالة في الأسبوع الأول من هذه الموجة، لترتفع، في الأسبوع الأخير، إلى 536 حالة (زائد 48,1 بالمائة).

أما مؤشر الوفيات، فقد سجل في الأسبوع الأخير 65 حالة وفاة جديدة بارتفاع نسبته 16,1 بالمائة. ويلاحظ أن هذه النسبة لا ترتفع في وقت وجيز رغم ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية، لكنها تحتاج إلى مدة زمنية فاصلة قد تصل الى أسبوعين.

وفي جديد الحملة الوطنية للتلقيح، بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الأولى 67,3 بالمائة، وبالجرعة الثانية 63 بالمائة، ووصلت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 10,5 بالمائة، وذلك حسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.