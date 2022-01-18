إدراج 13 موقعا أثريا عراقيا على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي

شكلت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الثلاثاء، فريقين لإدراج مقبرة وادي السلام ودرب زبيدة على لائحة التراث العالمي، خاصة بعد أن تم بالفعل إدراج 13 موقعاً أثريا عراقيا على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي.



وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية أحمد العلياوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الفريق الأول سيتولى إعداد ملف بشأن مقبرة (وادي السلام) التاريخية الذي سبق وتم إعداده، لكن لم يرفع لمركز التراث العالمي لأسباب إدارية وفنية، أما الفريق الثاني فسيقوم بإعداد ملف (درب زبيدة)، طريق الحج البري مع السعودية، حيث تم رفع القائمة التمهيدية قبل أسبوعين الى مركز التراث العالمي، للحصول على الموافقة على الإدراج، وفي حالة الموافقة يصار الى إعداد ملف مشترك مع السعودية بهذا الخصوص.



وأضاف أن هناك 13 موقعاً على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي، وهي جميعها مهيأة للإدراج وتنتظر خطوات التخصيص المالي، وتشكيل فريق لإعداد ملف الترشيح لها.