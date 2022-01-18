 محافظ الوادي الجديد ووفد العربية للاستثمار يتفقدان موقع مشروع الإنتاج الداجني - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد ووفد العربية للاستثمار يتفقدان موقع مشروع الإنتاج الداجني

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 1:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 1:01 م

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه الشيخ محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق، اليوم الثلاثاء، موقع لإنشاء مشروع للإنتاج الداجني المزمع إقامته في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس الإثنين، بين الهيئة والشركة العربية لأمهات الدواجن.

وقال الزملوط، أن المشروع يقام على مساحة ألف فدان بطريق باريس - الأربعين ويضم محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة اللازمة للمشروع في ضوء توجه المحافظة لإحلال الطاقة النظيفة.

وفي سياق متصل، أجرى الوفد زيارة مشروع استثمار زراعي لزراعة لإنتاج الجوجوبا والمورينجا على مساحة 5 آلاف فدان بطريق بغداد /الأقصر، بنظام الزراعة التحميلية، والذي يتم تسويق إنتاجه لعدد من الدول منها فرنسا والبرازيل.

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