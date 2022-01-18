الفاو: توقعات بمعاناة إثيوبيا وكينيا والصومال من أزمة غذائية حادة منتصف 2022

تشير التوقعات إلى إنه في إثيوبيا وكينيا والصومال، سيعاني نحو 25.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول منتصف عام 2022، وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وقالت المنظمة، إنه في حال تحقق هذا السيناريو، سيشهد القرن الإفريقي إحدى الأزمات الغذائية الأوسع نطاقًا في العالم.

وأضافت أنه في عام 2011، ساهم الجفاف الشديد في تفشي المجاعة في الصومال ما أودى بحياة 260 ألف شخص بسبب الجوع، وقد توفّى معظمهم قبل إعلان المجاعة رسميًا.

إلا أنه في عام 2017، تم تجنّب حدوث حالات مجاعة محتملة بسبب الجفاف في 4 بلدان في منطقة القرن الإفريقي الكبرى بفضل تضافر الجهود الدولية التي استهدفت العمل المبكر وأعطت الأولوية لمساعدة المجتمعات الريفية على مواجهة الضغوط قبل أن تتحول إلى أزمات غذائية.

ومن خلال السماح للسكان بالبقاء في موطنهم ومواصلة إنتاجهم والحفاظ على سبل معيشتهم، بموازاة زيادة قدرتهم على الصمود، سيضع تدخل المنظمة الأساس لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي على المدى الطويل.

ويقول رين بولسن، مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة: "لقد شهدنا طوال سنوات عديدة دورات الضعف والضغوط ذاتها التي تقوّض الإنتاجية الزراعية في المجتمعات الريفية في القرن الإفريقي. وقد حان الوقت للاستثمار بقدر أكبر في التصدي لدوافع الجوع، وبناء قدرة السكان على مواصلة الإنتاج حتى عند تعرضهم للصدمات مثل الجفاف، كي لا تتحول الصدمات التي لا يمكن تفاديها إلى أزمات إنسانية".