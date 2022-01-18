محكمة نرويجية تدرس طلب الإفراج المبكر عن متطرف يميني قتل 77 شخصا

تنظر محكمة نرويجية اليوم الثلاثاء في الإفراج المبكر عن أندرس بيرنج بريفيك، المتطرف اليميني المدان بقتل 77 شخصا في أوسلو وفي جزيرة أوتويا قبل نحو 10 سنوات.

وستدرس محكمة تيليمارك المحلية المنعقدة في سكيين /حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب أوسلو/ ما إذا كان بريفيك لا يزال يشكل تهديدا للمجتمع. وخصصت ثلاثة أيام لجلسة الاستماع هذا الأسبوع، بالإضافة إلى يوم إضافي احتياطيا.

ومن المقرر أن يصدر بيان من بريفيك يؤيد طلبه لبدء الاجراءات ، ومن المتوقع صدور حكم الأسبوع القادم .

وكان بريفيك /42 عاما/ قد فجر سيارة مفخخة في الحي الحكومي في أوسلو وقتل ثمانية أشخاص في 22 تموز/يوليو 2011.

ثم ارتكب مذبحة ضد أشخاص شاركوا في مخيم للشباب نظمه حزب العمال النرويجي، مما أسفر عن مقتل 69 شخصا، معظمهم من الشباب.

واستشهد بريفيك بدوافع يمينية متطرفة ومعادية للإسلام لجرائمه التي تعتبر اسوأ هجوم إرهابى فى البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.