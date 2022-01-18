باكستان تسجل 5034 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز القيادة والعمليات الوطني في باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 5034 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 53 ألفا و253 اختبار.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و29 حالة.

وقد تجاوز إجمالي حصيلة الاصابات 33. 1 مليون حالة بعد الكشف عن الحالات الجديدة.

وقالت السكرتيرة البرلمانية لشؤون التعليم الدكتورة ناوشين حامد اليوم إن الحكومة تدرس إغلاق المدارس للأطفال أقل من 12 عاما، حيث أنهم لم يتلقوا التطعيم بعد.

وأضافت أنه ليس هناك حاجة لفرض قيود شاملة في أنحاء البلاد، موضحة أنه سوف يتم فرض قيود في المناطق التي ترتفع فيها حالات الاصابة مثل مدينة كراتشي.

وقد أشارت البيانات، إلى أن حفلات الزفاف تعتبر أحد أبرز أسباب تفشي فيروس كورونا، وأن الحكومة سوف يتعين عليها " حتما" حظر إقامة حفلات الزفاف في الاماكن المغلقة في المناطق التي تسجل حالات إصابة مرتفعة.

وقالت حامد: "مركز القيادة والعمليات قد يسمح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة مع فرض بعض القيود. في الوقت الحالي، نقوم بجمع البيانات، وسوف يتم إصدار قرار بعد المشاورات مع جميع الأقاليم".