رئيس سريلانكا يؤكد صعوبة موقف احتياطي النقد الأجنبي لدى بلاده

قال رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، في كلمة أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تستطيع استيراد احتياجاتها من الخارج دون زيادة احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أن سريلانكا بحاجة إلى الابتكار وزيادة عائدات التصدير ووضع خطط موجهة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس القول إن الحكومة تشجع مشروعات الطاقة المتجددة، وأنها لن تسمح ببناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم، بهدف تقليل استيراد الوقود من الخارج.

كما تعتزم الحكومة إجراء إصلاحات تشريعية لجعل البلاد مركزا للاستثمار.

وأشار راجاباكسا إلى تعافي قطاع السياحة في البلاد مؤخرا بعد تضرره بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد منذ الربع الأول من 2020.