مرصد صيني: نتوقع مرور كويكب مكتشف حديثا بالقرب من الأرض الشهر المقبل بأمان

قال مرصد الجبل الأرجواني التابع لأكاديمية العلوم الصينية، إنه من المتوقع أن يمر كويكب بحجم نصف ملعب كرة قدم، بالقرب من الأرض في الشهر المقبل، دون أن يشكل ذلك تهديدا لكوكب الأرض، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء.

وكان المرصد قد رصد الكويكب لأول مرة في أول يناير، وأكد مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي اكتشاف الكويكب وأطلق عليه اسم "إيه إيه 2022"، ويعني ذلك أنه أول كويكب قريب من الأرض تم اكتشافه في العام الجاري.

وصارت محطات المراقبة في الولايات المتحدة وشيلي، تراقبه عن كثب منذ ذلك الحين.

وينتمى الجسم المكتشف حديثا، الذي يُقدر عرضه بـ 43 مترا، إلى مجموعة كويكبات أبولو. وتعتبر مدارات هذه الكويكبات أكبر من مدار الأرض حول الشمس وتتقاطع مساراتها مع مدار الأرض.

ويتوقع المرصد الصيني أن يتحرك الكويكب بالقرب من الأرض في الرابع من فبراير المقبل.

وقال تشاو هاي بين، كبير العلماء في برنامج تلسكوب الأجسام القريبة من الأرض التابع للمرصد، إن الكويكب يتجه نحو الأرض ومن المتوقع أن يقترب من سطح الأرض بمسافة 55ر2 مليون كيلومتر، مضيفا أنه "بالنظر إلى هذه المسافة، فإن الكويكب لن يشكل تهديدا على الأرض".