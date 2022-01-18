 لليوم العاشر على التوالي.. إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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لليوم العاشر على التوالي.. إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

كفر الشيخ - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 9:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 9:36 ص

أعلن جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إيقاف حركة الصيد بميناء البرلس، لليوم العاشر على التوالي؛ لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وناشد محافظ كفر الشيخ -في بيان اليوم- جموع الصيادين، عدم الخروج في رحلات صيد؛ حرصاً على سلامتهم وحياتهم؛ وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.


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