محافظ سوهاج ونائبه يلتقون 100 مواطن لبحث مطالبهم وحل شكواهم

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، 100 مواطن من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة.



جاء ذلك بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.



واستمع الفقي ونائبه إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.



واستجاب للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، اليوم، فيما أحال بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.