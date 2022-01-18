أمين مجلس التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الحوثي

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعوته للمجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الحوثي المعرقل لكافة الجهود الأممية الهادفة لحل الأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانس غروندبيرغ، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022م، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وأكد الأمين العام دعم مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي والجهود الأممية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، داعياً المجتمع الدولي لممارسة مزيدا من الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث.

كما عبر عن إدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، بصواريخ وطائرات مسيرة، وكذلك الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، أمس الاثنين الموافق 17 يناير 2022م، والتي تمثل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، ويتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.