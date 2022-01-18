جامعة الزقازيق تعلن عقد الاختبارات الإلكترونية التجريبية الأولى

تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، جرى عقد الاختبارات الإلكترونية التجريبية لطلاب وطالبات لكليات القطاع الطبي بجامعة الزقازيق، بحضور الدكتور نبيل مصطفى مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، والدكتورة ولاء سرحان مدير وحدة التعليم الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية، حيث تم عقد الاختبارات في مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة الزقازيق بالتطبيق على طلاب كلية الطب البشرى بالجامعة.



ومن جانبه اطمأن الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على مدى سهولة وتيسير سير العملية التنظيمية للاختبارات الإلكترونية والتأكيد على الطلاب والطالبات بإبداء الاستفسارات في حال وجود أي إشكالية فى تلقي الاختبارات لكي يتمكنوا من التعامل السريع فيما بعد مع الأجهزة وتخطى رهبة الاختبارات على أن يبدوا تساؤلاتهم على ملاحظي اللجان فور مواجهة أي أمر؛ وكان ذلك بتوجيه التساؤلات لعدد من الطلبة.



وأكد حسين، أثناء مروره على كافة المعامل الإلكترونية، أن هذه التجربة بمثابة نقلة حضارية وتجربة ناجحة بكل المقاييس لتمكين الطلاب من التعامل الميسر مع الأجهزة متمنياً التوفيق والسداد لجميع الطلاب فى كافة المراحل، مشيراً إلى أن الاختبارات الإلكترونية اليوم تأتى كمرحلة أولى وستتوالى تجهيزات معامل الاختبارات الإلكترونية لباقي القطاعات التعليمية بالجامعة، وتشتمل المعامل على 2520 جهاز كمبيوتر منها 2120 جهازًا بالحرم الجامعي بمركز الاختبارات الإلكترونية و400 جهاز بكلية الطب البشرى بفاقوس، مجهزة على درجة عالية من الكفاءة وفق المعايير المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار إلى عقد الاختبارات الإلكترونية اليوم، من خلال أنظمة الكترونية مؤمنة تأمين كامل وشامل ضد الاختراق، موضحًا أن المعامل تتضمن وحدتين تشتمل الأولى على مركز البيانات الخاص بالاختبارات الإلكترونية، والوحدة الثانية عبارة عن وحدة مراقبة ذكية مركزية لمتابعة إدارة الاختبارات الإلكترونية من خلال كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس على الأنظمة الحديثة في وضع بنوك الأسئلة، لتتماشى مع طبيعة الاختبارات الإلكترونية.