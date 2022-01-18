 بولندا تسجل 10 آلاف و446 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بكورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 يناير 2022 10:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

بولندا تسجل 10 آلاف و446 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بكورونا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 10:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 10:30 ص

سجلت بولندا 10 آلاف و446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و323 ألفا و482 إصابة، والوفيات إلى 102 ألف و309 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 49 مليونا و558 ألفا و781 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك