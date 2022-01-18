تشكيل لجنة تقصي حقائق لأحداث الاثنين الدامي في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات أمس الاثنين.

ووفق وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم، نص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة، مشيرة إلى أن القرار حدد للجنة ٧٢ ساعة لرفع ما اتخذ من إجراءات.

وكانت الشرطة السودانية أعلنت سقوط سبعة قتلى وإصابة 50 شرطيا و22 مواطنا فى مظاهرات أمس.

وخرجت تظاهرات أمس ضمن جدول زمنى للاحتجاجات وضعته لجان معارضة للمطالبة بحكم مدنى.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي.