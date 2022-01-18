الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يبحثان الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

بحث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلّف بالشؤون الخارجيّة والسياسة الأمنيّة ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيف بوريل، في بروكسل اليوم الإثنين، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن المسؤولين ناقشا سبل تكثيف التعاون بين التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

ونقل البيان عن بوريل قوله إن "الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لديهما مصلحة مشتركة في معالجة تحديات عالمية، مثل التحول الأخضر، والتحول الرقمي، وتغير المناخ، ومكافحة الإرهاب".

وأضاف بوريل أن الاجتماع الوزاري المقبل ال 26 لمجلس الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيعقد في 21 شباط/فبراير المقبل، سيستأنف المشاركة المؤسسية رفيعة المستوى بين المنظمتين، فضلا عن مناقشة إيجاد سبل ملموسة للمضي قدما في تعزيز الحوار والتعاون الثنائي بشأن التحديات الإقليمية والعالمية.