الاتحادان الإفريقي والأوروبي ينسقان لقمة مشتركة في بروكسل خلال فبراير المقبل

أجرى مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، اليوم الثلاثاء، محادثات ثنائية مع بيرجيت ماركوزين رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المفوضية الإفريقية.

وقالت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المفوضية الإفريقية -عبر حسابها على موقع التغريدات المختصرة (تويتر)- إن المحادثات تطرقت إلى التحضير لقمة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي المرتقبة في 17 و18 فبراير المقبل، التي تستضيفها بروكسل، والنتائج المنتظرة والقضايا الرئيسية والأفكار التي سيطرحها القادة خلال القمة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي.

وأضافت أن ملف تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة تتصدر اهتمامات الجانبين لاسيما ملف القرن الإفريقي وتفكيك حركة الشباب في الصومال وإعادة توطين المهاجرين وقضايا المناخ والاستثمار وقضية "هيكلة الشراكة" لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إفريقيا.