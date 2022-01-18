حولت البريطانية الخمسينية أنجيلا كلارك مصنع زوجها لمخزن ليحوي هوسها بأكياس البلاستيك، الذي بلغ حد تحطيم الأرقام القياسية فبين أكياس تحمل صور الملوك وأخرى تحمل صور نجوم الفن من أجيال مختلفة وغيرها مرسومة بصور تعبر عن بلاد نشأتها، تعيش أنجيلا في عالمها الخاص مع من تسميهما صغارها.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن أنجيلا قولها إن بداية شغفها بالأكياس كان في ذكرى مرور الربع قرن على تنصيب الملكة إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا حيث كانت الأكياس المعبرة عن الحدث شديدة التداول في كل مكان.

وتضيف أنجيلا أن علاقتها بالأكياس اتخذت منعطفا هاما حين أهداها والدها أحد الأكياس التي جلبها من جيرزي لتبدأ أنجيلا بتكديس الأكياس ليبلغ عددها 200 خلال عام فقط ما فتح لها باب الشهرة بالظهور على قناة "بي بي سي" بأحد برامج الأطفال إذ لم يتجاوز عمرها حينها 12 عاما.

وتقول أنجيلا إن عدد الأكياس بدأ بالتضاعف بعد علم الكثيرين بشغفها بالأكياس لتتوافد عليها من البي بي سي وبيت اللوردات البريطاني ومن الأشخاص المسافرين بالخارج.

وتتنوع مصادر الأكياس لدى أنجيلا بين أكياس لمتجر إيسكو ومتجر أسدا بل منها ما تم جلبه من برج التجارة العالمية قبل سقوطه.

وأما عن أقدم القطع لديها فهى كيس وردي مخطط بالأبيض يعود لعام 1954 وأما أنفسها فكيس يعبر عن عرس الأميرة ديانا، وأعلاها ثمنا بلغت قيمته 225 جنيها إسترلينيا.

وعن الخطط المستقبلية، توضح أنجيلا أنها لا تنوي تكديس المزيد من الأكياس إلا إذا استرعي انتباهها شيء جديد، بينما يشكك زوجها في قدرتها على التوقف عن تكديس المزيد.