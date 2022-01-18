هيونداي كابيتال تطلق مشروعا مشتركا لتقديم خدمات مالية في فرنسا

أعلنت شركة هيونداي كابيتال الكورية الجنوبية، الرائدة في مجال تمويل السيارات، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع مشترك مع شركة سي جي أي للمالية، التابعة لمجموعة "سوسيتيه جنرال" المصرفية الفرنسية لتقديم الخدمات المالية في فرنسا.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الشركة الجديدة ستوفر التمويل المالي للسيارات بما يشمل الإيجار والقروض والتأمين، لعملاء مجموعة هيونداي موتور جروب أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية والتي تضم شركتي هيونداي موتور وشركة كيا كورب، بالإضافة إلى خدمات التمويل للتجار في فرنسا، وفقا للشركة.

وقال كيم هيون-جو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الأعمال العالمي "تُعد فرنسا سوقًا مهمة من الناحية الاستراتيجية لمجموعة هيونداي موتور، ويسعدنا جدًا تكوين مشروع مشترك مع مجموعة سوسيتيه جنرال في هذا الصدد".