التحالف العربي: ‏ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في صنعاء

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أعلن ‏التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وأشار ‏التحالف إلى تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، قد أعلن أمس عن بدء تنفيذ ضربات جوية تستهدف قيادات من جماعة الحوثي شمالي صنعاء.

وقال التحالف في بيان له: «استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء، استهدفنا قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء والموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد».