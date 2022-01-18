الاتحاد التونسي يعلن إصابة علي معلول بفيروس كورونا رسميا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إصابة علي معلول، لاعب النادي الأهلي ومنتخب نسور قرطاج بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد التونسي في بيان رسمي أنه يحري اختبارات دورية للتوقي من الإصابات بفيروس كورونا التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي تسبق كل مباراة كما تنص عليه قوانين البطولة.

وذكر في بيانه :"كشفت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم الثلاثاء عن إصابة كل من علي معلول وأيمن دحمان وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري وعلي الجمل ومحمد أمين بن حميدة بفيروس كورونا، وقد تم عزلهم عن المجموعة".

وأضاف: "في المقابل فقد أثبتت التحاليل شفاء محمد دراجر، فيما يخضع الخمسة لاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا منذ مدة للإحاطة الصحية والتحاليل السريعة بشكل دوري آملين في سلبية تحاليلهم قبل مقابلة غامبيا باعتبار عدم وجود أي أعراض لدى هؤلاء اللاعبين".

وأتم الاتحاد التونس بيانه: "نرجو الشفاء العاجل لكل اللاعبين والعودة السريعة إلى النشاط".