شرين فكري تشارك في معرض الكتاب بـ«شظايا القدر»

تشارك الإعلامية شرين فكري عثمان برواية «شظايا القدر» الصادرة عن دار عابر للنشر والتوزير، في الدورة الـ 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتدور رواية «شظايا القدر» حول القضاء والقدر وما يفعله بأصابعه الخفية، في حياة اثنين من العشاق، فهنا يلعب القدر دورا محوريا في الرواية ، فمثلما صبَّ لعنته علي هؤلاء الأبطال ، يصبُ لعنته أيضا علي منْ حولهما بشظايا تقلباته مثل طلقات الرصاص العشوائية أو شظايا الزجاج حينما تتناثر في كل اتجاه.

فكان يحركهما كأحجار شطرنج بأصابعه الخفية ، بداية من الكره والحقد التي حدثت بينهما منذ أزل ، حتي مرحلة الحب والهيام ، ثم الإنتقام والفراق ومن ثم العودة مرة آخري ، حتي تنتهي رحلة القدر معهما بنهاية لم يستوعبها البطل ... أخذ يسأل نفسه "لما كل هذا إن كانت محبوبته لم تكن مقدرة له منذ البداية " ... فالبطل هنا كان شعر للوهة بأن القدر يبعث له الأمل مرة آخري ، حينما ظهرت له حبيبته بعد 15 عاما ، عن طريق أخويهما الصغيرين ، اللذان تعرفا علي بعضهما البعض في حادثة قدرية ، فقد ظل يحارب ويفعل المستحيل لتعرف حبيبته حقيقة الماضي الذي لم يكن لديه يد فيما حدث في يوم المؤامرة " الليلة السوداء "، أملاً في أن يعود كل شئ مثلما كان ، ولكن القدر منْ يحسم هذا .. فللقدر حسابات آخري .

وفكري هي كاتبة روائية هاوية، وتعمل معدة برامج بإذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، وصدر لها العام الماضي روياة «أحلام صهيل الخيول»، كما صدر لها عام 2020 رواية «لحظة سكون».