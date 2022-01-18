أعلن متحف شرم الشيخ، عن فوز قطعة أثرية مميزة بعنوان "الثراث السيناوي"، بالعرض خلال شهر يناير الجاري، وذلك ضمن المسابقة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تحت شعار "أنت من تقرر"، للتصويت لاختيار القطعة الأثرية المميزة لكل شهر.

وقال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن قطعة التراث السيناوي الأثرية التي فازت بأعلى نسبة تصويت، هي عبارة عن "برقع السيدة البدوية"، ويتكون من قطعة قماش الشرابة مطرزة بخيوط مختلقة، ومتعددة الألوان، وترتديه المرأة المتزوجة والعجوز.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الثلاثاء، أن البرقع السيناوي لدى القدماء المصريين كان يعكس الوضع الاقتصادي والطبقي للمرأة، وذلك من العملات الذهبية وقطع النقود القديمة الذي كان يتزين بها.

ولفت إلى أنه عندما يجرى تزيين البرقع من الذهب بأشكال سلاسل تتدلى بجوار الأذن يطلق عليه "الشرو"، وعندما يزين ببعض السلاسل التي بها عملات معدنية يطلق عليه "المعاري" أو "الطاطوح"، وكانت العملات التي توضع على البرقع تقسم إلى "الجروش والثمنة"، ويطلق على الجزء السفلي من البرقع لفظ "الشكة"، وبها عملات فضية سميكة، وعند الأنف توجد "الخنجيرة" قطعة معدنية لتثبيت البرقع.

وأشار إلى أنه كان قد جرى عرض قطعتين أثريتين مع البرقع، ضمن المسابقة، للتصويت على الاخيار من بينهما، إحداهما عبارة عن صفين من الأساور المصنوعة من الفضة بها أشكال وزخارف هندسية، وتعتبر الإكسسوارات السيناوية ذو طابع فريد، وغالبا تكون من الأحجار الكريمة، والفضة أو الخامات الطبيعية، والثانية عبارة عن عقد من القرنفل يتخلله القرنفل الطبيعي والخرز ذو الألوان المتعددة لتتزين به المرأة وتبرز جمالها.