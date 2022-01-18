نائب محافظ الدقهلية: مراجعة أعمال تراخيص بناء العقارات بالمراكز والمدن

عقد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية إجتماعا للجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجاري تنفيذها، وذلك تنفيذا لقرار محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.

وأوضح نائب المحافظ أن الاجتماع استعرض تقريرا يتضمن البيانات التي قامت اللجنة بمراجعتها بشأن التراخيص الصادرة للعقارات والموقف التنفيذي في هذا الشأن، موضحا أنه تم استعراض تقرير أعمال مراجعة الموقف التنفيذي لعدد 188 تراخيص كل على حده للعقارات بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

ووجه نائب المحافظ مسئولي جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بسرعة الإنتهاء من الفحص لكافة الرخص لديهم بالتنسيق مع الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى تكليفات المحافظ لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إرسال البيانات الخاصة بالتراخيص التي تحتاج إلى المراجعة حرصا على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين، مضيفا أن مراجعة التراخيص واستيفائها والسماح لأصحابها بإستناف الاعمال هي مسئولية اصيلة للوحدات المحلية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق مطالبهم .

وأكد نائب المحافظ أن اللجنة حريصة على تطبيق الاشتراطات البنائية القانونية والفنية المقررة تنفيذا للقانون وحرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد ابو غنيمة وكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وممثلي كلية الهندسة جامعة المنصورة ونقابة المهندسين وممثلي جهاز التفتيش على أعمال البناء والتشييد بوزارة الاسكان، ووكيل وزارة الاسكان ومديري الادارات القانونية والمتابعة والتخطيط والشئون الهندسية.