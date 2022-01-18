وفد وزاري من مالي يبحث في نواكشوط استيراد المواد الاستهلاكية والمحروقات

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بدأ وفد وزاري رفيع المستوى من دولة مالي مباحثات مع مسؤولين موريتانيين في نواكشوط، اليوم الثلاثاء، في مسعى لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد بسبب الانقلاب العسكري.

وأجرى الوفد المالي فور وصوله أمس الاثنين مباحثات، غير رسمية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات مع وزراء التجارة والمالية والنقل والطاقة في موريتانيا.

ويسعى الوفد إلى التباحث بشأن سبل استيراد المواد الأساسية الاستهلاكية والمحروقات، التي لم تعد تصل لمالي بسبب الحصار الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على البلاد.

ووقعت موريتانيا مع "إيكواس" اتفاق شراكة يسمح لنواكشوط بالتبادل التجاري مع دول منطقة غرب أفريقيا.

وتشترك نواكشوط وباماكو في حدود برية يبلغ طولها أكثر من 2000 كيلومتر.