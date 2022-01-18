رئيس كازاخستان السابق نزارباييف يعتزل السياسة

أعلن رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما قبل أن يتنحى عن السلطة عام 2019، أنه سيعتزل العمل السياسي تماما، بعد الاضطرابات الدموية التي هزت استقرار البلاد.

وقال نزارباييف، صاحب الـ81 عاما، في رسالة بالفيديو صدرت اليوم الثلاثاء: "أستمتع بتقاعدي المستحق عن جدارة".

ومهدت استقالة نزارباييف الطريق لمستشاره قاسم جومارت توكاييف لتولي السلطة في البلاد الغنية النفط والغاز، وحصل نزارباييف على سلطات واسعة.

وخلال الاحتجاجات الجماعية التي شهدتها البلاد قبل أسبوعين، فصل توكاييف سلفه من منصب رئيس المجلس الوطني ذي النفوذ القوي وأعلن نفسه رئيسا له.

وترددت تكهنات بأن نزارباييف غادر البلاد، وقال في خطابه الذي تم تصويره ويظهر في خلفيته علم البلاد "لم أذهب إلى أي مكان".

وذكر أنه يقيم في العاصمة نور- سلطان، المعروفة سابقا باسم أستانا، وتم إعادة تسميتها تيمنا به بعد استقالته.