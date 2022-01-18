المكسيك تسجل ثاني جريمة اغتيال لرجل إعلام في 2022

لقي مصور صحفي مكسيكي حتفه، في ثاني جريمة اغتيال تستهدف الإعلاميين في البلاد هذا العام.

وتعرض مارجريتو مارتينيز، لإطلاق نار أودى بحياته لدى مغادرته منزله أمس الاثنين، حسبما قالت زوجته وتقارير لوسائل إعلام كان يعمل بها.

وكان مارتينيز 49 عاما، يغطي الحوادث الإجرامية، وعمل لدى وسائل إعلام محلية ودولية في مدينة تيخوانا بشمال غرب البلاد، على الحدود مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن هناك عصابات إجرامية تنشط في تيخوانا، وتقوم بجرائم الخطف، وتهريب المخدرات والمهاجرين إلى أمريكا.

ولم تتضح ملابسات عملية القتل في البداية، ولكن بعض زملاء مارتينيز قالوا إنه كان على خلاف في الرأي مع شخص يبدو أنه متورط في تجارة المخدرات غير المشروعة.

وفي الوقت نفسه، أفادت إحدى وسائل الإعلام التي كان يعمل بها مارتينيز بأنه كان تشاجر مع أحد جيرانه.

ويأتي مقتل مارتينيز بعد أسبوع واحد من مقتل خوسيه لويس جامبوا، وهو مدير بوابة إخبارية على الإنترنت، وذلك في مدينة فيراكروز بشرق البلاد.

ووضعت منظمة مراسلون بلا حدود المكسيك في مقدمة الدول الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين في عام 2021، للعام الثالث على التوالي

وجاء في التقرير السنوي للمنظمة أن سبعة صحفيين، على الأقل، لقوا حتفهم بسبب عملهم في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية العام الماضي.

وجاءت أفغانستان في المركز الثاني بستة قتلى من الصحفيين.

يشار إلى أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يندد بشكل متكرر بالصحفيين ويتهمهم بالكذب.

وعلى المستوى الوطني، يتم تسجيل قرابة 100 جريمة قتل يوميا في المكسيك.

وتقف العصابات وراء الكثير من أعمال العنف في تلك البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 126 مليون نسمة.