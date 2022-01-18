إنخفاض أسعار جميع المحروقات في لبنان

أفاد تقرير لبناني بانخفاض أسعار جميع المحروقات في البلاد حيث نقص اليوم الثلاثاء سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 6800 و98 أوكتان 7400 ليرة ، والديزل أويل 30200 ليرة ، والغاز 28600 ليرة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اللبنانية، اليوم، أن سعر بنزين 95 أوكتان أصبح 362 ألفا و400 ليرة ، و بنزين 98 أوكتان 374 ألفا و400 ليرة ، وبلع سعر المازوت 332 ألفا و600 ، والغاز 291 ألف ليرة .

ويأتي الانخفاض بعد ارتفاعات شهدتها أسعار المحروقات يوم الخميس الماضي حيث وصل سعر بنزين 95 أوكتان 377 ألفا و800 ليرة ، وبنزين 98 أوكتان 390 ألفا و600 ليرة ، والمازوت 410 آلاف ليرة، والغاز 359 ألفا و500 ليرة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس 32 ألف ليرة لبنانية للدولار ، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة لبنانية.