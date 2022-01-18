وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى استئناف عاجل لمفاوضات السلام في النزاع الأوكراني

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال اجتماعها مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف في موسكو، إلى استئناف عاجل لمفاوضات السلام في النزاع الأوكراني.

وقالت بيربوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عقب محادثاتها مع لافروف، إن هذا مهم لأمن أوروبا، مضيفة أنه يتعين من أجل ذلك عقد اجتماع مقبل بصيغة نورماندي - أي بين أوكرانيا وروسيا بوساطة ألمانية-وفرنسية.

ومن جهته، شدد لافروف على أن روسيا لا ترى نفسها طرفا في النزاع.

وكما أكدت بيربوك أمس الاثنين خلال زيارتها لأوكرانيا، قالت اليوم إنه من المهم إحياء عملية نورماندي، مضيفة أنه لأمر جيد أن يلتزم الجميع بخطة مينسك للسلام.

جدير بالذكر أن خطة السلام المتفق عليها في العاصمة البيلاروسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا معلقة حاليا. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بانتهاكها.

وقالت بيربوك، إن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن الاتفاقية، مؤكدة أنها تعتزم بذل كل الجهود لضمان عقد اجتماع بصيغة نورماندي بسرعة.

وبشأن الضمانات الأمنية التي تطالب بها روسيا الغرب، قالت بيربوك: "نحن مستعدون لحوار جاد حول اتفاقات متبادلة وخطوات تجلب المزيد من الأمن للجميع في أوروبا"، مضيفة أن المحادثات التي جرت بين مجلس حلف شمل الأطلسي (الناتو) وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كانت أولى الخطوات خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح لافروف أن روسيا تنتظر الآن مقترحات مكتوبة من الغرب.

وكانت روسيا قد طالبت بإنهاء توسع الناتو شرقا والتخلي عن انضمام أوكرانيا للحلف.