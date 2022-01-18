 ألمانيا: بريطانيا لم تطلب إذناً بالتحليق لتسليم أسلحة لأوكرانيا - بوابة الشروق
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ألمانيا: بريطانيا لم تطلب إذناً بالتحليق لتسليم أسلحة لأوكرانيا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 2:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 2:32 م

ذكر تقرير إعلامي أن سلاح الجو البريطاني تجنب التحليق فوق ألمانيا ودول أخرى خلال تسليمه أسلحة لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "يو كيه ديفينس جورنال" البريطانية اليوم الثلاثاء أن طائرتي النقل من طراز "سي - 17" حلقت لمسافة أطول فوق الدنمارك وبولندا خلال التوجه إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية رداً على استفسار إن بريطانيا لم تتقدم بطلب للحصول على إذن بالتحليق فوق ألمانيا.، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لديهم تصريح دائم بالتحليق فوق المجال الجوي لأي دولة في الحلف بالنسبة للرحلات المنتظمة.

أما بالنسبة لنقل أسلحة أو ذخائر فيتعين الحصول أولاً على تصريح دبلوماسي للتحليق فوق ألمانيا، وكذلك دول كثيرة أخرى في الحلف.

 


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