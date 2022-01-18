مسجل خطر أمام نيابة السلام: تصنيع المخدرات فلوسه أكتر من بيعها

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استمعت نيابة السلام، إلى اعترافات مسجل خطر متهم بتصنيع المواد المخدرة، وأرسلت المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير بها.

قال المتهم خلال التحقيقات: "لقيت تصنيع المخدرات فلوسها أكتر بكتير من أني أبيعها جاهزة، وأنا ظروفي على قدها ومحتاج أغير عيشتي".

وأضاف المتهم أنه استغل مسكنه وكرًا لتصنيع المخدرات خاصة الفودو؛ بسبب رخص سعره عن باقي المواد المخدرة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، "له معلومات جنائية"- حال تواجده بالشقة محل سكنه، وعثر وبحوزته على (كمية من مخدر الفودو وزنت 2,200 كيلو جرام- 9 أمبولات من المادة المستخدمة فى تصنيع مخدر الفودو – كمية من الأدوات المستخدمة في تصنيع مخدر الفودو - مبلغ مالي- سلاح أبيض "مطواة").

وبمناقشته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد تصنيع مادة الفودو المخدر والإتجار به والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.