صحيفة يونانية: المراكز الصحية في شمال البلاد تعاني من قلة الموظفين والمعدات

حذّرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، اليوم الإثنين، من أن مراكز الرعاية الأولية في الأجزاء الشمالية من البلاد تعاني من نقص الموظفين بشكل مؤسف وتفتقر إلى المعدات اللازمة لإجراء الفحوصات الأساسية؛ مما يحيل دون داعٍ المرضى الذين يمكن علاجهم هناك إلى مستشفيات المدينة.

ونقلت الصحيفة عن الأطباء شكواهم أنه بسبب نقص المعدات، تقوم المراكز بتحويل المرضى إلى المستشفيات حتى لإجراء الفحوصات الأساسية مثل الأشعة السينية.

وأوضحت الصحيفة أنه قبل أن يلزم قانون 2014 الأطباء على الاختيار بين العمل في نظام الصحة العامة والقطاع الخاص، كان من المعتاد أن يقوم الأطباء بالعمل في المراكز الأولية في الصباح والقيام بممارساتهم الخاصة في فترة بعد الظهر.

وفي شمال اليونان، كانت مراكز الرعاية الصحية الأولية في المدن توظف 1094 طبيبًا؛ لكن بعد التصويت على القانون، بقي 595 طبيبًا، وفي يونيو 2021، انخفض عددهم إلى 403 أطباء، بحسب الصحيفة.