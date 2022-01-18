نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يدين الهجوم الغادر على مناطق ومنشآت أبو ظبي

أدان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مناطق ومنشآت بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حسبما نشرته وكالة الانباء السودانية «سونا»، مساء الثلاثاء.

وأكد خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الامارات، منصور بن زايد آل نهيان، مساندة ووقوف السودان مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وأمن وسلامة المنطقة، منوهاً الى أن مثل تلك الأعمال المتكررة تشكل تهديداً للأمن والسلم الاقليمي والدولي مما يتطلب مواجهتها بحسم.

وأعلنت شرطة أبوظبي، أمس الاثنين، أنّ حريقًا اندلع أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وحريق اندلع أيضًا في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت الشرطة بسقوط ثلاث حالات وفاة أحدهم من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.