أوكرانيا وألمانيا تؤكدان التزامهما بتسوية النزاع في شرق أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، التزام أوكرانيا وألمانيا بالتسوية الدبلوماسية للنزاع في شرق أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده كوليبا مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار كوليبا إلى أن الجزء الرئيسي من محادثاته مع وزيرة الخارجية الألمانية تناول ما يتعلق بالجانب الروسي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "ناقشنا آليات التسوية الدبلوماسية للنزاع في شرق أوكرانيا، وهدفنا المشترك هو العمل الفعال لصيغة نورماندي الرباعية، وعقد قمة قادة دول صيغة نورماندي"، مؤكدا أن أوكرانيا وألمانيا ملتزمتان بالتسوية الدبلوماسية لهذا الصراع.

وشكر كوليبا الحكومة الألمانية الجديدة على موقفها النشط للغاية وجهودها لإعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات.

يُذكر أن "صيغة نورماندي" هي صيغة لتسوية النزاع في أوكرانيا، وتضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.