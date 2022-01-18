محافظ الشرقية: لا تهاون في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

ووجه محافظ الشرقية، مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه.. أوضح مدير إدارة الأملاك أنه تم تحرير 8700 عقد بمراكز المحافظة، وأن عدد العقود المنتظر تحريرها 2468 عقدا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17315 طلبا منها 14395 طلب صالح للتقنين و2920 طلب غير صالح للتقنين.

وأضاف أنه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون (٢٤١) لسنة 2020، مؤكدا أنه لا تهاون في هذا الملف واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.