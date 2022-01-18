هيرميس باكستان تحصد لقب أفضل شركة وساطة في الأوراق المالية لعام 2021

أعلنت المجموعة المالية هيرميس باكستان، التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، اليوم، عن حصولها على لقب أفضل شركة وساطة في الأوراق المالية في باكستان لأول مرة، بحسب الاستطلاع السنوي الثاني والثلاثين لمجلة Asiamoney، الاستطلاع الرئيسي لسوق الأسهم بآسيا.

كما احتلت الشركة المركز الثالث في عدة تصنيفات من بينها، أفضل قطاع للبحوث وأفضل قطاع للمبيعات بشركات الوساطة في الأوراق المالية، والأفضل في خدمة المؤسسات لشركات الوساطة في الأوراق المالية، والأفضل في القدرات التنفيذية بشركات الوساطة في الأوراق المالية.

يشار إلى الاستطلاع الذي تجريه مجلة Asiamoney يهدف إلى تحديد الشركات الرائدة في مجال الوساطة في الأوراق المالية في خدمات البحوث، والمبيعات والتداول في أسواق آسيا.

وقد تم هذا الاستطلاع من خلال إجراء تصويت شارك به مستثمرون يمثلون كبرى المؤسسات والشركات الآسيوية العاملة في مجال إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة الثروات، وصناديق التحوط من المخاطر، وصناديق التقاعد فضلاً عن شركات التأمين. وقد شهد الاستطلاع مشاركة 5734 مستثمر من 2876 مؤسسة تعمل في عدد من القطاعات المختلفة، ومن بينها 462 صندوق تحوط.

وفي هذا السياق، أكد علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، على أن حصول فريق العمل بباكستان على هذا التقدير المرموق من مجلة Asiamoney يعد بمثابة شهادة قوية على نجاح المجموعة المالية هيرميس في ترسيخ مكانتها خارج أسواقها الرئيسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن باقة العروض والخدمات الفريدة التي تقدمها الشركة في الأسواق المبتدئة.

وأعرب خالبي عن سعادته بحصول الشركة على هذه الجائزة التقديرية بشهادة عملائها في آسيا تقديراً للجهود الحثيثة التي تبذلها لتنمية أعمالها فضلًا عن مواصلة تقديم أفضل الخدمات والحلول الاستثمارية التي تتجاوز توقعات العملاء، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الشركة بأن تصبح الشريك الأمثل للتنمية الاقتصادية في باكستان فضلًا عن ترسيخ تواجدها بالمنطقة.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس نجحت خلال عام 2021 في الحفاظ على صدارة ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية في كينيا، وارتفعت حصتها السوقية في باكستان لتبلغ 3.3% بفضل ارتفاع حجم عمليات عملائها من المؤسسات الأجنبية.

وأعرب سعد إقبال رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية والرئيس التنفيذي بالإنابة للمجموعة المالية هيرميس باكستان عن اعتزازه بحصول فريق العمل على هذه الجوائز التقديرية المرموقة تكريماً لتفانيهم في تقديم خدمات فائقة الجودة تضاهي المعايير العالمية من أجل تلبية احتياجات العملاء دائمة التطور.

وأعرب إقبال عن سعادته باختيار الشركة كأفضل شركة وساطة أجنبية في الأوراق المالية – إلى جانب التقديرات الأخرى، من جانب عملائها من كبرى المؤسسات الاستثمارية، مما يؤكد على المكانة الرائدة للمجموعة باعتبارها أفضل شركة وساطة في السوق الباكستاني.