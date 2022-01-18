شولتس يبدي رفضا صريحا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس رفض بلاده تزويد أوكرانيا بالأسلحة وذلك بعد أن قررت بريطانيا الإقدام على مثل هذه الخطوة وإمداد أوكرانيا بمزيد من أسلحة "الدفاع عن النفس" والتدريب بسبب تخوف لندن من حدوث غزو روسي محتمل للجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي أعقاب لقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، قال شولتس في برلين اليوم الثلاثاء إن " الحكومة الألمانية تتبع منذ سنوات عديدة استراتيجية لها نفس التوجه في هذه القضية، ومن ضمن ذلك أننا لن نصدر أسلحة فتاكة".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" ولم يتغير شيء في هذا مع تغيير الحكومة الذي حدث في ديسمبر من العام الماضي".

وتطالب أوكرانيا الحكومة الألمانية منذ سنوات بتزويدها بالأسلحة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة هجوم روسي محتمل، لكن هذه المطالبات لم تفلح حتى الآن.

يذكر أن المقصود بالأسلحة الفتاكة أسلحة مثل البنادق الآلية أو القذائف الصاروخية أو السفن الحربية أو الطائرات القتالية.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك أعلنت خلال زيارتها للعاصمة الأوكرانية كييف أمس الاثنين رفضها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وفي المقابل كانت بريطانيا أعلنت في نفس اليوم قرارها بتزويد أوكرانيا بأسلحة خفيفة مضادة للمدرعات.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قال إن الغرض من هذه الخطوة هو تحسين القدرة الدفاعية لأوكرانيا " فالمسألة لا تتعلق بأسلحة استراتيجية وهي لا تمثل تهديدا لروسيا، والمفترض أن يتم استخدامها في الدفاع عن النفس".

من جانبه، قال ستولتنرج في العاصمة الألمانية إن الحلفاء ينتهجون طرقا مختلفة في هذه القضية، وأضاف أن المهم هو أن يكون لأوكرانيا حق الدفاع عن النفس.

وأعلن ستولتنبرج عن دعم الناتو لأوكرانيا في الحفاظ على هذا الحق.

وكانت روسيا انتقدت بشكل حاد توريد أسلحة إلى أوكرانيا.