عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد سيدة كندية أصرّت على التقاط صورة «سيلفي» بينما كانت سيارتها تغرق في نهر متجمد بأوتاوا، قبل أن ينقذها سكان هناك، وأثار الحادث غضباً واسعاً بسبب استهتارها بما حدث حولها.

وتمكنت مجموعة أشخاص من انقاذ امرأة غرقت سيارتها في نهر متجمد بالطرف الجنوبي للأوتاوا، حيث استخدموا قوارب «الكاياك» لإنقاذها من الغرق.

واستجابت أطقم الطوارئ للحادث الذي وقع على نهر ريدو في حوالي الساعة 4:30 مساء يوم الأحد، وبحسب شهود عيان، كانت السيارة تسير على النهر المتجمد ومرت عبر الجليد وغرفت في المياه الباردة في وقت متأخر من اليوم.

وأنقذ السكان الذين يعيشون بالقرب من المنطقة السائقة، مستخدمين قوارب «الكاياك» لنقلها بأمان، ويقول المسعفون إنها رفضت العلاج في مكان الحادث.