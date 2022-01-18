هيئة ميناء دمياط: تداول 27 سفينة حاويات وبضائع خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، تداول 27 سفينة حاويات وبضائع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة -في بيان اليوم- أن حركة الصادر من البضائع بلغت 14 ألفا و690 طنا، شملت 7900 طن فوسفات و2990 طن أسمنت، و1600 طن مولاس، و2200 طن رمل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39 ألفا و346 طنا، شملت 4500 طن ذرة، و7850 طن خردة، و12 ألفا و796 طن حديد، و9320 طن قمح، و4124 طن كلوريد إيثلين، و16 ألفا و790 رأس ماشية بإجمالي 756 طنا.

وأضاف أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 778 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وبسلة وخس وبصل أخضر وبقدونس وفاصولياء وخرشوف وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبرسيم وزيتون وكتان وبصل وسمسم وفول وفول سودانى وكركدية)، وفاكهة ( فراولة وبرتقال وبلح وجريب فروت ويوسفي)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والسعودية، وأمريكا، وسلوفينيا، وألمانيا، والصين، وإسبانيا، وبلجيكا، وإنجلترا، وفيتنام، وإندونيسيا، وهونج كونج، وسريلانكا، وهولندا وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 400 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2422 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 133 ألفا و406 أطنان، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 161 ألفا و855 طنا، وغادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2403 أطنان قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4636 شاحنة.