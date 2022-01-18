دعا وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي إلى ضرورة أخذ الحيطة والانتباه وتجنب سلوك الطرقات الجبلية وذلك بالتزامن مع وصول عاصفة ثلجية قوية إلى لبنان مترافقة مع رياح سريعة وأمطار غزيرة فيما سمي بالعاصفة "هبة".

وشدد مولوي على ضرورة القيادة بحذر في حال التنقل وذلك تفادياً للانزلاقات بسبب إمكانية تكوّن طبقات من الجليد خصوصاً في المناطق الجبلية، وإبقاء الطعام والمياه في كل سيارة وعدم تشغيل نظام التدفئة داخل السيارة في حال محاصرتهم بالثلوج.

ودعا إلى تجنّب ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية والأشجار تحسباً لاقتلاعها بفعل الرياح.

وطلب مولوي من جميع المحافظين والمسئولين بالبلديات والدفاع المدني وأفواج الإطفاء، البقاء في جهوزية كاملة، والتنسيق مع مراكز جرف الثلوج والعمل على فتح الطرقات ومجاري المياه، والتنبه لأي حادث قد يطرأ بسبب سرعة الرياح وغزارة الأمطار، ووضع كل إمكانياتهم لمساعدة المواطنين بشكل فوري،

وخصوصاً المحاصرين والعالقين في الطرقات وداخل المنازل بفعل الثلوج والطقس العاصف.

جدير بالذكر أن لبنان يتعرض لعاصفة ثلجية قوية بدءا من اليوم وحتى بعد غد الخميس مصحوبة برياح شديدة تصل سرعتها إلى 100 كيلو متر في الساعة.