السويد تخفف قيود كوفيد-19 بالنسبة للمسافرين

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تعافوا مؤخرا من الإصابة بالفيروس لن يكونوا مطالبين بالخضوع للاختبار قبل دخول السويد.



وقالت الحكومة في ستوكهولم إنه سيتم اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وقف تطبيق قاعدة تطالب المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا تم إجراؤه قبل أقل من 48 ساعة قبل دخول البلاد.



وبدلا من ذلك، أصبح كافيا أن يظهر المسافر ما يثبت حصوله على التطعيم أو التعافي من الفيروس أو نتيجة اختبار سلبية خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة.



يذكر أن السويد، التي جذبت انتباه العالم بسبب قيودها الخفيفة نسبيا خلال تفشي جائحة كورونا، سجلت حصيلة منخفضة نسبيا أيضا خلال النصف الثاني من عام 2021.



إلا أنه منذ بداية العام الجديد، سجلت السويد حصيلة مرتفعة للغاية من الإصابات الجديدة بالفيروس.