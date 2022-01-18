التضخم يبتلع أجور العاملين بالمملكة المتحدة

يشهد العمال في المملكة المتحدة، بالفعل ابتلاع التضخم الذي حدث في أواخر العام الماضي لجميع أجورهم، ما يضعهم في عام 2022 في مواجهة أزمة أكثر حدة متعلقة بتكاليف المعيشة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفاع متوسط الأجور في شهر نوفمبر بنسبة 5ر3%، أقل من معدل زيادة أسعار المستهلكين، وذلك لأول مرة منذ شهر يوليو لعام 2020.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض متوسط الدخل الأسبوعي الحقيقي، الذي يعد مقياسا يرصد الفرق بين المدفوعات والأجور، بنسبة 9ر0%.

وتشير الأرقام التي صدرت اليوم الثلاثاء، إلى أن المستهلكين بدأوا يتراجعون في قوتهم الشرائية بسبب زيادة التضخم.

ومن المتوقع أن يصير هذا الضغط على المستهلكين أقوى في أبريل، عندما يبدأ تطبيق الزيادات المقررة على فواتير المياه والكهرباء والضرائب.