تحدث كالوشا بواليا نجم منتخب زامبيا السابق، عن رؤيته للمنتخب المصري في كأس الأمم، ومشوار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الأهلي.

وقال بواليا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": "أتوقع صعود مصر للمربع الذهبي، وحظًا طيبًا لقارة إفريقيا أن يتواجد فيها أحد أفضل المدربين في العالم كارلوس كيروش".

وواصل: "منتخب الكاميرون ظهر في أفضل حالاته بكأس أمم إفريقيا، واستفاد من كونه صاحب الأرض".

وكشف: "أتابع النادي الأهلي وأشجعه منذ زمن، والآن هناك اهتمام شخصي بسبب صديقي بيتسو موسيماني، ونحن نتواصل دائمًا ونتحدث ونتقابل معًا".

وتابع: "احب محمد الشناوي، هو حارس جيد جدًا ويسعدني مستواه عندما يحرس مرمى النادي الأهلي، ويساعد فريقه بشكل كبير".

وأردف: "أرى أن موسيماني يؤدي بشكل استثنائي مع الأهلي وفي مصر، آخر مرة شارك فيها الأهلي بكأس العالم للأندية الماضية تجده فريقًا إفريقيًا يفوز على أمريكا الجنوبية وهذا شىء صعب، هذه الخبرات والمعرفة المتواجدة في الأهلي وخبرات موسيماني ربما يصل الأهلي للنهائي في هذه النسخة، هذا صعب ولكن لا يوجد مستحيل".

واستأنف: "محمد صلاح كان في أفضل أحواله مع ليفربول إلى جوار ساديو ماني، ولكن من يختارون جوائز الأفضل في العالم لا ينظرون إلا لـ ميسي وليفاندوفسكي ورونالدو أولًا".

واختتم: "محمد صلاح من أفضل اللاعبين في الأعوام الماضية، تواجده ضمن الثلاثة الأفضل في العالم شىء طيب، وإذا كان فاز بالجائزة فهو شىء طيب جدًا، إنه يمتلك كل الخصائص التي تجعله في أعلى المستويات".