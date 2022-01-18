أشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمس، عند إطلاقها خطة استجابة شاملة تدعو من خلالها إلى وضع مجموعة من التدابير لدعم الزراعة في الإقليم، إلى وجود حاجة إلى تأمين تمويل عاجل بقيمة تفوق 138 مليون دولار لمساعدة 1.5 مليون شخص من بين السكان الضعفاء ضمن المجتمعات الريفية في القرن الأفريقي الذين تضررت حقولهم ومراعيهم بشكل كبير بسبب موجات الجفاف الطويلة.

وأوضح تقرير "الفاو"-تلقت الشروق نسخة منه، أن إلاقليم معرّض بالفعل لانعدام الأمن الغذائي نتيجة الظروف المناخية المتطرّفة، ومحدودية الموارد الطبيعية و النزاعات.

وقد أدت جائحة كوفيد-19 وغزو الجراد خلال الفترة 2020-2021، إلى استنزاف قدرات المجتمعات الريفية على التعامل مع هذه الظروف إلى أقصى حدّ ممكن، ما كان من شأنه تقويض الإنتاجية الزراعية.

كما تزداد المخاوف المترتبة على استمرار موجات الجفاف المدفوعة بظاهرة النينيا للموسم الثالث على التوالي، من حدوث أزمة جوع على نطاق واسع إن لم تحصل المجتمعات المحلية الريفية المنتجة للأغذية على مساعدات كافية لتلبية احتياجات المواسم الزراعية المقبلة.

وتدعو خطة التصدي للجفاف في القرن الأفريقي التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة إلى حشد مبلغ 138 مليون دولار أمريكي لمساعدة المجتمعات المحلية الريفية على مواجهة هذا التهديد الأخير، علمًا أنّ هناك حاجة ماسة إلى 130 مليون دولار من إجمالي هذا المبلغ بحلول نهاية فبراير لتقديم المساعدة بصورة عاجلة للمجتمعات المحلية الشديدة الانكشاف على المخاطر والتي تعتمد على الزراعة في البلدان الثلاثة الأشدّ تضررًا.

ويقول رين باولسن، مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة: "ندرك من خلال تجربتنا أنّ لدعم الزراعة في مثل هذه الفترات تأثير كبير، وأنه عندما نتخذ إجراءات سريعة وفي الوقت المناسب لتزويد الأسر الريفية المعرّضة للخطر بالمياه والبذور والأعلاف الحيوانية والرعاية البيطرية، والأموال النقدية التي تمس الحاجة إليها، يمكننا تفادي حالات الجوع الكارثية".

ويستطرد قائلًا: "والآن هو الوقت المناسب. إننا بحاجة ماسة إلى دعم الرعاة والمزارع في القرن الأفريقي فورًا، لأنّ دورة المواسم لا تنتظر أحدًا".

ويحذّر قائلًا إنّ الوقت يداهمنا بالفعل. فالموسم الأعجف الذي بدأ للتو يتميز بمحدودية فرص الرعي المتاحة أمام الأسر الرعوية وستحتاج مواشيها إلى دعم تغذوي وبيطري. أما الأسر التي تعتمد على المحاصيل، فلا بد من تزويدها بالبذور وغيرها من الإمدادات من أجل فلاحة الأرضي عند بدء موسم الزراعة الرئيسي (Gu) في مارس.

ومن شأن توفير الأموال النقدية لبرامج العمل أن يتيح للأسر المعيشية القادرة على العمل كسب مدخول إضافي من خلال المساعدة على إعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية، مثل قنوات الريّ والآبار. أما الأسر غير القادرة على العمل لأسباب صحية أو لأسباب أخرى، فبإمكانها الحصول على مبالغ نقدية غير مشروطة. ومن شأن تزويد الأسر الريفية بمدخول إضافي قابل للصرف أن يسمح لها بشراء الأغذية من الأسواق بانتظار وقت حصاد محاصيلهم.