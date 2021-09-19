نجم الزمالك يفسر انفعاله في مباراة فاركو

حرص محمد أشرف "روقا" نجم خط وسط نادي الزمالك على توضيح اللقطة المثيرة للجدل التي انتشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يشير فيها بإشارة الصمت للجماهير.



وتلقى روقا انتقادات سواء على أدائه في مباراتي الزمالك بكأس الرابطة ضد إنبي وفاركو، أو بسبب الإشارة الغاضبة عقب استبداله.



وقال روقا عبر حسابه على انستجرام إنه لم يقصد جماهير الزمالك، بإشارة الصمت التي أشار بها، لكنه كان يوجه رسالته لـ 3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بسب والديه، الأمر الذي أثار غضبه



يذكر أن الزمالك خسر مباراته ضد فاركو مساء اليوم الثلاثاء ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة من تعادله مع إنبي.