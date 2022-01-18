جورج كلوني وجوليا روبرتس يعودان لأمريكا بعد توقف تصوير فيلمها في أستراليا بسبب جائحة كورونا

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ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء، أن الممثلين جورج كلوني وجوليا روبرتس عادا لأمريكا عقب توقف تصوير فيلمها "تيكت تو براديس" في أستراليا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصدر في موقع التصوير القول إن العاملين "يتساقطون مثل الذباب" بسبب تفشي متحور أوميكرون في ولاية كوينزلاند خلال الأسابيع الماضية.

ويتردد أن التصوير كان أمامه أسبوعان فقط للانتهاء، قبل أن يعلن المخرج والكاتب اول باركر وقف التصوير ثلاثة أشهر على الأقل.

وقالت مصادر إن بعض الذين أصيبوا بالفيروس كانوا مخالطين بصورة مقربة من كلوني وروبرتس.