 النمسا تسجل 15 ألفا و717 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 15 ألفا و717 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 10:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 10:35 ص

سجلت النمسا 15 ألفا و717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة جديدتين، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و459 ألفا و306 إصابات، والوفيات إلى 13 ألفا و922 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 17 مليونا و100 ألف و230 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين

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